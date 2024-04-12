В праздничном оформлении будут традиционные цвета – красный, серый, черный, оранжевый и песочный. Баннеры и флаги установят в центре города.
В Омске утвердили концепцию оформления города к 9 Мая. Как рассказал мэр Сергей Шелест, ее ключевым элементом станет силуэт скульптуры Неизвестного солдата, расположенной в парке имени 30-летия Победы.
– На основном логотипе будет изображен силуэт скульптуры Солдата-Победителя, расположенной в мемориальном комплексе парка, повторяющий форму цифры 9. Концепцию поддерживает слоган «Великая Победа!». Праздничное оформление будет выполнено в традиционных цветах символики праздника: красном, сером, черном, оранжевом и песочном, – добавил Шелест.
Баннеры к празднику разместят на Комсомольском мосту, улицах Гагарина, Иртышской набережной и 60 лет Победы. Флаги появятся на Соборной площади, улицах Ленина, 3-й Островской, Масленникова, 70 лет Октября, Заозерной, а также на пересечении улиц Березовой и Красный Путь и на остановке общественного транспорта «Парк имени 30-летия Победы».