Омск-Информ
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·Общество

На период ремонта путей время отправления и прибытия скорректируют для 11 элетропоездов.
С 15 апреля в Омской области изменится расписание движения 11 пригородных поездов. Время отправления и прибытия скорректируют на 5–46 минут.
– Это связано с проведением капитального ремонта пути, – сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Изменения коснутся электричек Исилькуль – Омск (отправление 15:55 вместо 15:45), Омск – Исилькуль (прибытие 17:03 вместо 16:55 и в 21:37 вместо 21:32), а также Татарская – Колония – Омск и Омск – Калачинская.
Подробнее – на сайте АО «Омск-пригород».
·Общество

На период ремонта путей время отправления и прибытия скорректируют для 11 элетропоездов.
С 15 апреля в Омской области изменится расписание движения 11 пригородных поездов. Время отправления и прибытия скорректируют на 5–46 минут.
– Это связано с проведением капитального ремонта пути, – сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Изменения коснутся электричек Исилькуль – Омск (отправление 15:55 вместо 15:45), Омск – Исилькуль (прибытие 17:03 вместо 16:55 и в 21:37 вместо 21:32), а также Татарская – Колония – Омск и Омск – Калачинская.
Подробнее – на сайте АО «Омск-пригород».