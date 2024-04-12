Градоначальник посетил учебные заведения № 21, 133 и 91.

Градоначальник посетил учебные заведения № 21, 133 и 91.

Сегодня мэр Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов посетили три школы, вошедшие в президентский проект по капитальному ремонту. Работы везде идут по плану.

В школе № 21 на Левобережье ООО «Омск Сайдинг Инвест» завершает демонтажные работы. Когда установится плюсовая температура, строители начнут ремонтировать фасад, крышу и окна.

– Обсудили необходимость сохранения зеленых насаждений: на территории школы растут прекрасные ели. В целом картина позитивная, – отметил мэр.

Школой № 133 в Советском округе занимается ООО «АТ-Строй». В кирпичном здании 1965 года постройки укрепляют стены и уже демонтировали старую кровлю.

– В целом могу сказать, что каждая школа уникальна и в каждом конкретном случае приходится принимать определенные решения, чтобы получить хороший результат, который не только порадует глаз, но в первую очередь будет безопасным для наших детей и педагогов, – отметил мэр.

В школе № 91 в Центральном округе проектировщики думают над тем, как придать необходимую жесткость конструкции. По словам мэра, объект довольно сложный. Им занимается ООО «Данстрой», которое уже почти завершило ремонт школы № 3.