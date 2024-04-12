В этом году в регионе пока лидируют имена Артем и Ева. Самыми редкими стали Камиль и Арсения.

В этом году в регионе пока лидируют имена Артем и Ева. Самыми редкими стали Камиль и Арсения.

Сегодня «Реестр ЗАГС» обновил список самых популярных и самых редких имен, которыми называют своих детей жители Омской области. Больше всего в этом году в регионе появилось Артемов (95 мальчиков) и Ев (93 девочки). В топ-5 самых популярных мужских имен также вошли Михаил, Тимофей, Максим и Александр. После Евы среди женских имен идут София, Анна, Дарья и Василиса.

Самые редкие мужские имена в этом году: Камиль, Айхан, Сирожиддин, Асан и Жаналиден. Самые редкие женские имена: Арсения, Асмо, Дамира, Жанель и Милиса.

Отметим, что в прошлом году лидировали имена Артем (363) и София (311). Самыми редкими стали Хайдар и Мерим.