Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Власти хотят, чтобы каждый день там дежурили по 15 охранников.
Вчера региональные власти начали поиски подрядчика для охраны объектов незавершенного строительства, расположенных на территории аэропорта Омск-Федоровка. По данным Госзакупок, на это готовы потратить более 3,1 млн рублей.
За эту сумму охранять Федоровку придется с даты заключения контракта до 28 декабря. Каждые сутки на службу должны заступать три поста в составе пяти невооруженных охранников. Патрулировать территорию они должны как пешком, так и на автомобиле.
Заявки на конкурс принимаются до 19 апреля. Выбрать подрядчика планируется 23 апреля.
·Экономика/Бизнес

Власти хотят, чтобы каждый день там дежурили по 15 охранников.
Вчера региональные власти начали поиски подрядчика для охраны объектов незавершенного строительства, расположенных на территории аэропорта Омск-Федоровка. По данным Госзакупок, на это готовы потратить более 3,1 млн рублей.
За эту сумму охранять Федоровку придется с даты заключения контракта до 28 декабря. Каждые сутки на службу должны заступать три поста в составе пяти невооруженных охранников. Патрулировать территорию они должны как пешком, так и на автомобиле.
Заявки на конкурс принимаются до 19 апреля. Выбрать подрядчика планируется 23 апреля.