Телебашня будет окрашена цветом восхода солнца в космосе, также будет включена проекция Земля на звездном небе и планеты солнечной системы.

Телебашня будет окрашена цветом восхода солнца в космосе, также будет включена проекция Земля на звездном небе и планеты солнечной системы.

В честь Дня космонавтики 12 апреля на Омской телебашне включат специальную подсветку. Об этом рассказали в филиале РТРС «Омский ОРТПЦ».

Телебашня будет окрашена цветом восхода солнца в космосе, также будет включена проекция Земля на звездном небе и планеты солнечной системы.

На медиаэкране будет изображен искусственный спутник Земли, а также бегущая строка на фоне салюта - «12 апреля – День космонавтики». Такая иллюминация будет работать с 21:00 до 1:00.