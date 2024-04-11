Рабочие обслуживают мосты и подземные пешеходные переходы, убирают мусор с лестничных сходов и пешеходных зон, а также обрабатывают от грязи и пыли парапеты, стены, потолки и навесы.

Рабочие обслуживают мосты и подземные пешеходные переходы, убирают мусор с лестничных сходов и пешеходных зон, а также обрабатывают от грязи и пыли парапеты, стены, потолки и навесы.

В Омске начались сезонные работы по обслуживанию мостов и подземных переходов. Специалисты учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» проводят обследование мостов и подземных пешеходных переходов, убирают мусор с лестничных сходов и пешеходных зон, а также обрабатывают от грязи и пыли различные конструкции, включая парапеты, стены, потолки и навесы.

Планы на будущее включают в себя ремонт искусственных сооружений, который начнется в более теплое время года и будет продолжаться весь летний период. Во всех подземных переходах запланирована покраска стен, потолков, поручней, урн и дверей. Некоторые переходы также получат дополнительные улучшения. Например, в переходе на пересечении улицы Химиков и проспекта Королева планируется замена неработающих светильников, а у «Дома туриста» восстановят плитку.

В переходах у КДЦ «Маяковский» и ТЦ «Омский» отремонтируют выходы, выполнив облицовку стен и восстановление лестничных спусков. Также будет проведена облицовка парапетов в переходе на пересечении улиц Ленина и Лермонтова. Кроме того, на выходах к парку имени 30-летия Победы, установят пандусы.

В минувшие выходные в подземном переходе на улице Ленина были запущены музыкальные ступени, которые будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Перед запуском ступеней подрядная организация ООО «Акрит» провела просушку электронных механизмов, а к маю сами ступени получат новое покрытие.

В настоящее время рассматривается возможность устройства еще одного музыкального перехода. Ступени могут появиться в подземке на улице Чокана Валиханова.