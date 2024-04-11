Мужчины пришли к приятелю, чтобы выяснить отношения. Однако разговор закончился поножовщиной. Сельчан отправили в СИЗО.

Мужчины пришли к приятелю, чтобы выяснить отношения. Однако разговор закончился поножовщиной. Сельчан отправили в СИЗО.

В Омском районе двум жителям села Мельничное избрали меру пресечения. Их отправили под стражу на два месяца. Мужчины обвиняются по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 7 апреля. Сельчане пришли домой к 50-летнему знакомому, чтобы выяснить отношения. Ранее у них возникали конфликты на бытовой почве. Вскоре у приятелей снова произошла ссора. Тогда мужчины взяли нож и нанесли хозяину 19 ударов. Сельчанину удалось вырваться и убежать. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице.

– Вину в совершении преступления задержанные признали частично, настаивая, что не планировали убивать односельчанина, – добавили в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела будет контролировать прокуратура.