Так цена изменилась за год, однако в марте по сравнению с февралем его стоимость осталась прежней.

Так цена изменилась за год, однако в марте по сравнению с февралем его стоимость осталась прежней.

По данным Омскстата, в январе – марте бензин в Омской области подорожал на 7,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подорожало и газовое топливо – на 46 %. Дизельное топливо выросло в цене на 10,3 %.

В марте по сравнению с февралем стоимость бензина увеличилась на 0,02 %, или 1 копейку за литр. АИ-92 можно было купить за 48,20 рубля, АИ-95 – за 52,42 рубля за литр, АИ-98 и АИ-100 – за 67,51 рубля.

Стоимость газа уже пару месяцев держится на уровне 22,85 рубля за литр. Дизельное топливо в марте подешевело на 68 копеек и обойдется в 63,79 рубля.