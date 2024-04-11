Омск-Информ
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·Общество

Долгострой сносят на улице 70 лет Октября. На его месте построят новый дом.

В Омске на улице 70 лет Октября продолжают демонтировать брошенный долгострой. Как рассказали в пресс-службе регионального Минстроя, сейчас разрушено уже 55 % всех конструкций.

На месте долгостроя построят новый жилой дом. В нем запланировано 157 квартир, из которых 53 предназначены обманутым дольщикам и 11 – ветеранам боевых действий.

Работами займется ООО «АртРемСтрой». Строительство должны завершить до 1 января следующего года.

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·Общество

Долгострой сносят на улице 70 лет Октября. На его месте построят новый дом.

В Омске на улице 70 лет Октября продолжают демонтировать брошенный долгострой. Как рассказали в пресс-службе регионального Минстроя, сейчас разрушено уже 55 % всех конструкций.

На месте долгостроя построят новый жилой дом. В нем запланировано 157 квартир, из которых 53 предназначены обманутым дольщикам и 11 – ветеранам боевых действий.

Работами займется ООО «АртРемСтрой». Строительство должны завершить до 1 января следующего года.

3229