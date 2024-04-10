Жители сел могут воспользоваться субсидированным кредитом, который позволит комфортно и быстро решить вопрос с установкой газовых котлов и другого необходимого оборудования.

Жители сел могут воспользоваться субсидированным кредитом, который позволит комфортно и быстро решить вопрос с установкой газовых котлов и другого необходимого оборудования.

Россельхозбанк предлагает жителям Омской области сельский кредит – от 30 до 500 тыс. рублей – на ремонт и благоустройство дома. На эти средства в том числе можно провести газ.

Кредит доступен для жителей региона с постоянной пропиской в сельской местности в возрасте от 23 до 65 лет (включительно) на момент окончания кредита. Ставка составляет 3,25 % годовых при условии страхования жизни и здоровья. Без страхования ставка будет 5 %. Срок кредита может составлять от 6 до 60 месяцев.

После оформления всех документов деньги зачислят на ваш счет в Россельхозбанке. После этого их можно будет перечислить подрядной организации, выполняющей работы.

– Потребительский кредит на благоустройство – хороший инструмент для повышения уровня комфортности жизни. Для жителей районов Омской области, в которых уже появилось газоснабжение, льготный кредит поможет сэкономить время, деньги и в целом упростит процедуру газификации в ее финансовой части, – считает заместитель директора Омского РСХБ Сергей Золотарев.

Отметим, что жители Омской области подали уже более 22,5 тыс. заявок на догазификацию. В рамках этой программы газ до границ земельного участка подводят бесплатно, а устанавливать оборудование на территории участка должны сами жители.

Евгений Еловик. – Стоит отметить, что для оплаты услуг по подведению газа внутри участка в регионе действуют различные меры социальной поддержки: можно воспользоваться областным материнским капиталом, льготные категории граждан могут получить компенсацию затрат. В случае, если вы не попадаете не под одну льготную категорию, может помочь субсидируемый кредит на подключение газа, – рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз»

Подробнее об условиях кредитования можно узнать в офисах банка, на сайте www.rshb.ru, либо позвонив в контакт-центр РСХБ по бесплатному телефону 8-800-100-0-100.

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3