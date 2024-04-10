Движение троллейбусов закроют из-за ремонтных работ. Их проведут уже сегодня поздним вечером.

Движение троллейбусов закроют из-за ремонтных работ. Их проведут уже сегодня поздним вечером.

В Омске на улице Лукашевича в очередной раз закроют движение трех троллейбусов – № 7, 16 и 67. Произойдет это из-за ремонтных работ на контактной сети. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, запрет вводится уже с сегодняшнего дня, 10 апреля, с 23:00 часов. И продлится он до 04:00 часов 11 апреля. За временные неудобства перед омичами извинились.

Отметим, это уже не первый раз, когда по Лукашевича вводят такой запрет. Подобные работы уже проводились в конце марта и в начале этой недели.