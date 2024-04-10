Хозяева вещей утверждали, что хотели привезти их в качестве сувениров.

Хозяева вещей утверждали, что хотели привезти их в качестве сувениров.

Омские таможенники поделились списком запрещенных вещей, которые были обнаружены в багаже авиапассажиров. Так, два ножа сотрудники ведомства нашли в багаже пассажиров международных рейсов Наманган – Омск. А пассажир из Тайланда решил провести в багаже кастет. Хозяева вещей утверждали, что хотели привезти их в качестве сувениров.

– Проведенная таможенная экспертиза признала ножи гражданским холодным оружием колюще-режущего действия. На перемещение таких товаров через границу требуются разрешительные документы. Кастет по определению экспертов является холодным оружием ударно-дробящего действия, запрещенным к ввозу в Россию и обороту на ее территории, – рассказали в таможне.

Всего в этом году на пассажиров завели 5 административных дел за попытку провезти в самолете холодное оружие. Нарушителям выписали штрафы и изъяли у них оружие.