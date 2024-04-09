Омск-Информ
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·Общество

Один билет в столицу соседней республики обойдется в 2500 рублей.
«Омскоблавтотранс» сообщил о запуске международного маршрута Омск – Астана. С 19 апреля рейс будет ежедневным.
Работать в этом направлении будут перевозчики ИП Коробейников Д. Н. (Россия) и ТОО «CATH TRANS» (Казахстан). Автобусы будут отправляться от Омского автовокзала в 06:50. Стоимость одного билета составит 2500 рублей.
Ранее сообщалось о запуске рейса в Павлодар. Уехать на автобусе также можно в Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семипалатинск.
·Общество

Один билет в столицу соседней республики обойдется в 2500 рублей.
«Омскоблавтотранс» сообщил о запуске международного маршрута Омск – Астана. С 19 апреля рейс будет ежедневным.
Работать в этом направлении будут перевозчики ИП Коробейников Д. Н. (Россия) и ТОО «CATH TRANS» (Казахстан). Автобусы будут отправляться от Омского автовокзала в 06:50. Стоимость одного билета составит 2500 рублей.
Ранее сообщалось о запуске рейса в Павлодар. Уехать на автобусе также можно в Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семипалатинск.