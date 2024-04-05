Автобус будет ходить каждый день. Он будет отправляться с автовокзала в 12:00 часов.

Автобус будет ходить каждый день. Он будет отправляться с автовокзала в 12:00 часов.

С сегодняшнего дня, 5 апреля, из Омска возобновили рейс в один из городов Казахстана – Павлодар. Об этом рассказали в «Омскоблавтотрансе».

С омского автовокзала автобус будет отправляться каждый день в 12:00 часов. С павлодарского автовокзала отправление ожидается в то же время. На маршруте будут работать автобусы НефАЗ.

Стоимость проезда составит 1400 рублей.