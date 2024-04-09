Сразу несколько неиспользованных объектов будет снесено. Соответствующее постановление подписал мэр.
Мэр Сергей Шелест подписал постановление «О сносе недвижимого имущества города Омска». Под снос попали объекты, принадлежащие ликвидированным ныне муниципальным предприятиям. Теперь они перестали быть востребованными.
Так, на проспекте Мира будут снесены склад и заправка, находившиеся когда-то на территории ПАТП-9. На 3-й Казахстанской, 15, снесут здание КПП, гараж, бытовые помещения, склад и некое служебное помещение. На 2-й Солнечной, 45, будет снесен большой склад, а на улице Бориса Катышева, 26 – здание гаража.
Право муниципальной собственности на эти объекты будет прекращено.