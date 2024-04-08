Практически все руководители крупных музеев Омска и области зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. В лидерах – краеведческий и музей имени Врубеля.

Практически все руководители крупных музеев Омска и области зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. В лидерах – краеведческий и музей имени Врубеля.

Стали известны среднемесячные зарплаты руководителей омских музеев в 2023 году. Лидером своеобразного рейтинга стал директор Омского государственного историко-краеведческого музея Петр Вибе. В прошлом году его средняя зарплата составила 215 тыс. рублей в месяц. В 2022-м она была вдвое меньше.

Второй в списке идет директор музея имени М. А. Врубеля Фарида Буреева. Ее средняя зарплата в 2023 году составила 167,9 тыс. рублей. «Бронза» рейтинга у директора музейно-выставочного комплекса «Моя история» Ольги Безродной – 120 тысяч в месяц.

Чуть меньше – 119,3 тыс. рублей – зарабатывала в прошлом году и.о. руководителя музея-заповедника «Старина Сибирская» (Большеречье) Елена Автеньева. Далее идут директор литературного музея имени Достоевского Виктор Вайнерман (105,3 тыс. рублей), глава «Либеров-центра» Елена Буйнова (100,1 тыс. рублей), а замыкает список Владимир Белов, руководящий музеем Кондратия Белова. Он зарабатывал в среднем 95,9 тыс. рублей.