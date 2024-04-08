Предыдущая попытка продать в частные руки контрольный пакет акций областного предприятия предпринималась десять лет назад.
В программу приватизации собственности Омской области на 2024–2026 годы внесены изменения, согласно которым власти намерены уже в текущем году продать АО «Омское лекарство», 100 % акций которого принадлежит региональному Минимущества. Распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства области Дмитрий Ушаков.
Причина неожиданной приватизации областного предприятия неизвестна. Десять лет назад, когда предпринималась предыдущая попытка приватизации «Омского лекарства», чиновники заявляли, что средства, полученные от продажи контрольного пакета акций предприятия, будут направлены на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
По итогам 2023 года выручка АО «Омское лекарство» составила 2,2 млрд рублей, чистая прибыль предприятия – 31 миллион.