Омск-Информ
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·Общество

На улице Лукашевича будут вестись работы на контактной сети. Из-за этого движение транспорта будет закрыто.

Департамент транспорта омской мэрии сообщает о временном прекращении движения троллейбусов по улице Лукашевича. Ограничения вызваны ремонтными работами на контактной сети.

– С 23:00 часов 8 апреля до 04:00 часов 9 апреля движение троллейбусов по маршрутам № 7, 16, 67 будет закрыто, – говорится в сообщении дептранса.

На работе автобусов и маршруток ремонт контактной сети на улице Лукашевича не отразится.    

·Общество

На улице Лукашевича будут вестись работы на контактной сети. Из-за этого движение транспорта будет закрыто.

Департамент транспорта омской мэрии сообщает о временном прекращении движения троллейбусов по улице Лукашевича. Ограничения вызваны ремонтными работами на контактной сети.

– С 23:00 часов 8 апреля до 04:00 часов 9 апреля движение троллейбусов по маршрутам № 7, 16, 67 будет закрыто, – говорится в сообщении дептранса.

На работе автобусов и маршруток ремонт контактной сети на улице Лукашевича не отразится.    