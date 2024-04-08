Состав «Авангарда», который выиграл Кубок Гагарина, собирали два человека, которые работали далеко друг от друга.
Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга рассказал, как в свое время взаимодействовал с Алексеем Волковым, который являлся генеральным менеджером клуба.
– Мы с ним начали работать в очень интересную пору, которой никогда не было, и, надеюсь, она больше никогда не повторится, – это ковидный период. Вышло так, что мы с ним познакомились дистанционно. И тот самый чемпионский «Авангард» собирался в дистанционном режиме, – рассказал Забуга «Спорт-Экспрессу». – У меня как-то сразу сложились с ним доверительные отношения. Хотя вы сами представляете: два абсолютно незнакомых друг другу человека волею судеб были вынуждены сотрудничать. Причем для него это был первый опыт работы генеральным менеджером. Поэтому я чувствовал еще большую ответственность и понимал, что каждое мое действие может отразиться на нем как в положительную, так и в негативную сторону. Результаты сезона – 2020/21 доказали, что каждое из принятых решений оправдало себя.
Напомним, что «Авангард» выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Алексей Волков ушел из клуба в 2022 году.