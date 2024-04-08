Состав «Авангарда», который выиграл Кубок Гагарина, собирали два человека, которые работали далеко друг от друга.

Состав «Авангарда», который выиграл Кубок Гагарина, собирали два человека, которые работали далеко друг от друга.

Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга рассказал, как в свое время взаимодействовал с Алексеем Волковым, который являлся генеральным менеджером клуба.

– Мы с ним начали работать в очень интересную пору, которой никогда не было, и, надеюсь, она больше никогда не повторится, – это ковидный период. Вышло так, что мы с ним познакомились дистанционно. И тот самый чемпионский «Авангард» собирался в дистанционном режиме, – рассказал Забуга «Спорт-Экспрессу». – У меня как-то сразу сложились с ним доверительные отношения. Хотя вы сами представляете: два абсолютно незнакомых друг другу человека волею судеб были вынуждены сотрудничать. Причем для него это был первый опыт работы генеральным менеджером. Поэтому я чувствовал еще большую ответственность и понимал, что каждое мое действие может отразиться на нем как в положительную, так и в негативную сторону. Результаты сезона – 2020/21 доказали, что каждое из принятых решений оправдало себя.

Напомним, что «Авангард» выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Алексей Волков ушел из клуба в 2022 году.