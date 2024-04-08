Карта служит электронным удостоверением ветерана боевых действий, обеспечивая удобный и прозрачный процесс получения государственных социальных льгот по всей России.

Карта служит электронным удостоверением ветерана боевых действий, обеспечивая удобный и прозрачный процесс получения государственных социальных льгот по всей России.

ПСБ впервые в стране представил карту-электронное удостоверение «СВОи» для ветеранов боевых действий. Эта многофункциональная карта служит электронным удостоверением ветерана боевых действий, обеспечивая удобный и прозрачный процесс получения государственных социальных льгот по всей России. Она также является платежным инструментом с широким функционалом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 312 от 16 марта 2024 года, удостоверение в виде пластиковой карты объединяет функции документа на бумажном носителе, социальной и банковской карты. Для защиты персональных данных держателя карты используется лазерная технология нанесения фотографии и идентификационных данных, а безопасность информации, хранящейся в памяти чипа, обеспечивают современные алгоритмы криптографической защиты данных.

– ПСБ выполняет особую миссию: мы обеспечиваем полное финансовое сопровождение оборонного сектора страны, а это в первую очередь люди, личный состав, наши бойцы, защищающие интересы России. ПСБ активно участвует в государственных программах поддержки защитников Отечества, обеспечивая финансовую защиту и благополучие военнослужащих и их семей. Мы первыми в стране реализовали современную и безопасную инфраструктуру по обеспечению социальных гарантий и финансовых услуг для ветеранов боевых действий, – отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.

Социальные гарантии для ветеранов боевых действий предусматривают различные федеральные и региональные налоговые льготы, льготы по пенсионному обеспечению, приоритетное медицинское и санаторно-курортное обслуживание, а также компенсацию расходов на коммунальные услуги. Сама карта также предусматривает множество льгот: операции с наличными без комиссии в банкоматах любых банков, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий и социальных выплат.

Заказать карту «СВОи» можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Подать заявку на выпуск карты можно и через мобильное приложение или интернет-банк. Омичи, не являющиеся клиентами ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе для военнослужащих.

Карту «СВОи» можно оформить и в любом отделении ПСБ в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.