Руководство клуба рассматривало в качестве главного тренера команды претендентов с опытом работы в НХЛ. Но остановило выбор на Сергее Звягине.

Руководство клуба рассматривало в качестве главного тренера команды претендентов с опытом работы в НХЛ. Но остановило выбор на Сергее Звягине.

Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга рассказал, что Сергей Звягин был не единственным кандидатом на пост главного тренера команды.

– Наш список состоял примерно из восьми специалистов – все они были североамериканцами. Двое из них имеют опыт работы главным тренером команды НХЛ. Один буквально в этом сезоне закончил работу в лиге. Еще один кандидат имел, помимо тренерского, опыт работы генеральным менеджером клуба НХЛ. Остальные прошли через АХЛ в тех или иных ипостасях, – рассказал Забуга «Спорт-Экспрессу».

При выборе кандидатов руководство клуба руководствовалось несколькими критериями. Так, подписание североамериканского тренера ниже калибром, чем Боб Хартли, могло быть воспринято аудиторией как откат назад. Также бралось в расчет, что иностранец решил бы привезти с собой штат помощников, что в планы руководства «Авангарда» не входило.

Но выбор был сделан в пользу Сергея Звягина, который работает в команде уже 6 сезонов. Сейчас понятно, что большинство игроков «Авангарда» останутся в команде. Все они понимают требования Звягина, а он знает каждого из этих игроков.