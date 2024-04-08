По словам спортивного директора «ястребов», из Боба Хартли сделали кумира, но «Авангард» не будет играть в его хоккей. Появится новая стратегия.

По словам спортивного директора «ястребов», из Боба Хартли сделали кумира, но «Авангард» не будет играть в его хоккей. Появится новая стратегия.

Спортивный директор омского «Авангарда» Евгений Забуга заявил, что клуб не будет играть в хоккей бывшего главного тренера команды Боба Хартли, и призвал омичей не делать из него кумира. По словам Забуги, омские болельщики практически не видели хоккей Хартли вживую.

– Омский болельщик вживую хоккей Хартли практически не видел. Да, это была красивая страница в истории омского хоккея. Но на сегодняшний день она перевернута. Меня очень смущает текущая ситуация, при которой все отождествляют Сергея Звягина с Хартли. У нас есть полная убежденность, что современный «Авангард» не будет играть в хоккей Хартли. Он будет играть в хоккей Звягина – это будет упор на дисциплинированный, но в то же время красивый атакующий стиль, – приводит слова Забуги «Спорт-экспресс».

Напомним, Звягин стал наставником «ястребов» по ходу плей-офф, когда команда уступала «Локомотиву» 0:2 в серии второго раунда Кубка Гагарина.