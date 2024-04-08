Омск-Информ
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·Спорт

Стала известна зарплата хоккеиста, с которым «Авангард» на днях продлил контракт.

Защитник «Авангарда» Артем Чмыхов по новому контракту заработает 15 млн рублей, сообщает Metaratings.ru.

Напомним, что позавчера стало известно о подписании нового контракта с Чмыховым. Соглашение подписано на 2 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Чмыхов провел 45 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф на его счету 12 матчей и один голевой пас при показателе полезности «-3».

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·Спорт

Стала известна зарплата хоккеиста, с которым «Авангард» на днях продлил контракт.

Защитник «Авангарда» Артем Чмыхов по новому контракту заработает 15 млн рублей, сообщает Metaratings.ru.

Напомним, что позавчера стало известно о подписании нового контракта с Чмыховым. Соглашение подписано на 2 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Чмыхов провел 45 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф на его счету 12 матчей и один голевой пас при показателе полезности «-3».

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