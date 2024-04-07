Омск-Информ
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·Спорт

Руководитель омской хоккейной команды заработает за два года 75 млн рублей.

Стала известна зарплата нового главного тренера команды «Авангард» Сергея Звягина, утвержденного 1 апреля. По данным журналиста «Спорт-Экспресса Михаила Зислиса, специалист заработает за два года 75 млн рублей.

Звягин встал во главе команды после неожиданной отставки Михаила Кравца при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». До этого он был тренером вратарей. Уже при новом тренере «Авангард» проиграл ярославской команде и вылетел из плей-офф.

Сергей Звягин — бывший вратарь, он воспитанник ЦСКА.  В качестве тренера работал в «Барысе», сборной Казахстана, магнитогорском «Металлурге» и «Авангарде», выигрывал Кубок Гагарина в 2016 и 2021 годах.

·Спорт

Руководитель омской хоккейной команды заработает за два года 75 млн рублей.

Стала известна зарплата нового главного тренера команды «Авангард» Сергея Звягина, утвержденного 1 апреля. По данным журналиста «Спорт-Экспресса Михаила Зислиса, специалист заработает за два года 75 млн рублей.

Звягин встал во главе команды после неожиданной отставки Михаила Кравца при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». До этого он был тренером вратарей. Уже при новом тренере «Авангард» проиграл ярославской команде и вылетел из плей-офф.

Сергей Звягин — бывший вратарь, он воспитанник ЦСКА.  В качестве тренера работал в «Барысе», сборной Казахстана, магнитогорском «Металлурге» и «Авангарде», выигрывал Кубок Гагарина в 2016 и 2021 годах.