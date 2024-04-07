Омск-Информ
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·Общество

Водоемы могут высохнуть через 100 лет из-за того, что имеют болотное происхождение.

Член Общественной палаты Омской области, профессор, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Анатолий Соловьев заявил, что знаменитые пять озер в Муромцевском районе могут высохнуть. Все дело в том, что эти водоемы в основе своей имеют болота.

– Эти озера примерно через 50–100 лет исчезнут. В свое время мы с водолазами замеряли высоту, глубину озер, изучали их. Это болотные озера. Донные отложения поднимаются снизу вверх, и в итоге озера превратятся в болото, – сказал ученый «СуперОмску». – Уже сейчас органика вовсю развивается. Прибрежные березы уже вымокшие, падают в воду, что тоже показатель. Это касается и озера Линево, и Данилово, и Щучье, и Шайтан. Какое-то из них через 50 лет исчезнет, какое-то – через 100. Но это не только у нас, это в принципе судьба северных озер.

Согласно легендам, знаменитые озера Омской области имеют метеоритное происхождение, однако научного подтверждения этому нет. Озера являются точкой притяжения туристов со всего мира.

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·Общество

Водоемы могут высохнуть через 100 лет из-за того, что имеют болотное происхождение.

Член Общественной палаты Омской области, профессор, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Анатолий Соловьев заявил, что знаменитые пять озер в Муромцевском районе могут высохнуть. Все дело в том, что эти водоемы в основе своей имеют болота.

– Эти озера примерно через 50–100 лет исчезнут. В свое время мы с водолазами замеряли высоту, глубину озер, изучали их. Это болотные озера. Донные отложения поднимаются снизу вверх, и в итоге озера превратятся в болото, – сказал ученый «СуперОмску». – Уже сейчас органика вовсю развивается. Прибрежные березы уже вымокшие, падают в воду, что тоже показатель. Это касается и озера Линево, и Данилово, и Щучье, и Шайтан. Какое-то из них через 50 лет исчезнет, какое-то – через 100. Но это не только у нас, это в принципе судьба северных озер.

Согласно легендам, знаменитые озера Омской области имеют метеоритное происхождение, однако научного подтверждения этому нет. Озера являются точкой притяжения туристов со всего мира.

1146