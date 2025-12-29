Во всем районе Омской области отключили воду из-за аварии

Когда сети починят, неизвестно.

Omskinform.ru

Сегодня, 29 декабря, администрация Муромцевского района Омской области сообщила о коммунальной аварии и предупредила жителей о возможном отключении воды. В 9:30 муромчанам посоветовали запастись водой. А в полдень воду действительно отключили.

Весь ли район попал под отключение, не сообщается. Когда водоснабжение восстановят, также неизвестно.

Отметим, что сегодня жители Омска пожаловались на отключение отопления. Остывают дома на улице 75-й Гвардейской Бригады.