·Происшествия

Омичам под Новый год отключили отопление

Причиной стала коммунальная авария.

Омичи, живущие в домах на улице 75-й Гвардейской Бригады, вновь пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды. Отключение произошло сегодня.

– Объяснение: прорвало трубу у дома 75. Это уже не первый случай в этом месяце, когда кончатся сюрпризы, – негодуют горожане.

Напомним, на прошлой неделе жители домов на улице 75-й Гвардейской Бригады уже жаловались на отключение отопления. Также жалобы поступали с улиц 24-й Северной, Шакурова и 2-й Железнодорожной.

