Омский предприниматель приобрел компанию «Гросс». И теперь получит филиал своего торгового дома в Абакане.

Омский предприниматель приобрел компанию «Гросс». И теперь получит филиал своего торгового дома в Абакане.

Омский бизнесмен, глава ТД «Шкуренко» Виктор Шкуренко заявил о новой сделке по покупке красноярской компании. ООО «Гросс» специализируется на оптовой торговле бытовой химией, косметикой и парфюмерией. И помимо Красноярска имеет филиал в Абакане. Теперь это приобретение будет работать на Шкуренко.

– Еще одна жемчужина в короне нашей дистрибуции! В марте мы заключили сделку о присоединении красноярской компании «Гросс» к нашему Торговому Дому! В результате мы не только укрепимся в Красноярске, но и получим полноценный филиал в столице Республики Хакасия городе Абакане! В компании «Гросс» работает 130 сотрудников, которые уже в мае перейдут на работу в ТД Шкуренко! В результате этой сделки наша компания станет безусловным лидером на дистрибуционном рынке бытовой химии вышеупомянутых регионов, – рассказал Шкуренко в Инстаграм*.

Ранее Шкуренко приобрел другого красноярского дистрибутора, компанию бытовой химии и косметики «Аведэкс».

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