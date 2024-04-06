Хоккеист, который начинал сезон в «Омских Крыльях», пробился в состав «Авангарда» и уверенно играл в КХЛ. Теперь с ним продлили контракт на 2 года.

Хоккеист, который начинал сезон в «Омских Крыльях», пробился в состав «Авангарда» и уверенно играл в КХЛ. Теперь с ним продлили контракт на 2 года.

Омский «Авангард» заключил односторонний контракт на два года с защитником Артемом Чмыховым.

Этот игрок пришел в омский клуб перед началом нынешнего сезона. Его брали для усиления «Омских Крыльев», где Чмыхов сыграл 10 матчей. Но он быстро пробился в состав «Авангарда». В КХЛ в нынешнем сезоне Чмыхов провел 57 матчей, в которых набрал 16 (4+12) очков при показателе полезности «+2».

Заключение одностороннего контракта значит, что Чмыхова не отправят в «Омские Крылья».