Чтобы навести порядок в городе, руководители департамента городского хозяйства и округов будут работать без выходных.
Установившаяся в Омске теплая погода позволяет заняться наведением порядка в городе после долгой и непростой зимы. Сегодня территорию города объехали первый вице-мэр Евгений Фомин и главы округов, которые посмотрели на состояние города.
– Уже начата уборка прибордюрной части автомобильных дорог, ведется очистка и помывка ограждений, остановочных павильонов, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест. – Не дожидаясь начала весеннего месячника чистоты, бригады УДХБ приступили к уборке видового мусора. Также дано задание – поскольку погодные условия позволяют – запустить в работу дорожные пылесосы. Уже с завтрашнего дня они выйдут на улицы города.
Градоначальник пообещал навести порядок к майским праздникам. А до этого муниципальные коммунальные службы, ответственные руководители департамента городского хозяйства и округов будут работать без выходных.