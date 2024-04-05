В другие даты пройдут экзамены по физике, иностранным языкам и биологии.

В другие даты пройдут экзамены по физике, иностранным языкам и биологии.

Минпросвещения и Рособрнадзор обновили расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на текущий год. Как сообщили в министерстве образования Омской области, даты некоторых экзаменов изменили, чтобы школьники быстрее узнали свои результаты и успели записаться на пересдачу.

Новое расписание ЕГЭ:

23 мая – география, литература, химия;

28 мая – русский язык;

31 мая – математика базового и профильного уровней.

4 июня – обществознание, физика.

7 и 8 июня – информатика, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

11 июня – история, биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам.

Резервные сроки тоже скорректировали: 21 июня станет последним резервным днем для сдачи ЕГЭ по всем предметам. Не позднее 1 июля все выпускники узнают свои результаты.

В расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесли на 10 июня.

Напомним, впервые в этом году школьники смогут пересдавать экзамены по необязательным предметам, если им не нравится результат или не хватает баллов для поступления. Пересдачи пройдут 4 и 5 июля.