В другие даты пройдут экзамены по физике, иностранным языкам и биологии.
Минпросвещения и Рособрнадзор обновили расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на текущий год. Как сообщили в министерстве образования Омской области, даты некоторых экзаменов изменили, чтобы школьники быстрее узнали свои результаты и успели записаться на пересдачу.
Новое расписание ЕГЭ:
- 23 мая – география, литература, химия;
- 28 мая – русский язык;
- 31 мая – математика базового и профильного уровней.
- 4 июня – обществознание, физика.
- 7 и 8 июня – информатика, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
- 11 июня – история, биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам.
Резервные сроки тоже скорректировали: 21 июня станет последним резервным днем для сдачи ЕГЭ по всем предметам. Не позднее 1 июля все выпускники узнают свои результаты.
В расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесли на 10 июня.
Напомним, впервые в этом году школьники смогут пересдавать экзамены по необязательным предметам, если им не нравится результат или не хватает баллов для поступления. Пересдачи пройдут 4 и 5 июля.