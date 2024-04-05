Очищать прибордюрные пространства от грязи будут каждый день.

Очищать прибордюрные пространства от грязи будут каждый день.

В Омске сотрудники УДХБ начали убирать улицы от грязи. Весь снег с дорог при этом, по заявлению мэрии, не растаял, а был вывезен. Теперь дорожники убирают грязь с обочин.

Сегодня работы проходят на улицах Красный Путь, Масленникова, Конева, Богдана Хмельницкого, проспекту Космическому, Жукова, Ивана Алексеева, Кондратюка и Лобкова. Очищать прибордюрные пространства от грязи будут каждый день.

Также в городе начали мыть остановочные павильоны, дорожные ограждения и убирать мусор с общественных пространств.