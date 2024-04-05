Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Тарифы установили для индивидуального предпринимателя, который организует пассажирские перевозки.

В Омской области утвердили тарифы на речные маршруты до Большеречья и Зеленого Берега. Соответствующий документ разместили на портале правовой информации.

Как говорится в документе, стоимость одного пассажирокилометра по маршруту Омск – Большеречье составит 40,87 рубля, а по маршруту Центр – Зеленый Берег – 51,1 рубля. Перевозки, как и в прошлом году, будет осуществлять ИП Сергей Сандулов.

В этом году теплоходы в регионе начнут работать с 1 мая. Всего будет один пригородный и два межмуниципальных маршрута.

·Общество

Тарифы установили для индивидуального предпринимателя, который организует пассажирские перевозки.

В Омской области утвердили тарифы на речные маршруты до Большеречья и Зеленого Берега. Соответствующий документ разместили на портале правовой информации.

Как говорится в документе, стоимость одного пассажирокилометра по маршруту Омск – Большеречье составит 40,87 рубля, а по маршруту Центр – Зеленый Берег – 51,1 рубля. Перевозки, как и в прошлом году, будет осуществлять ИП Сергей Сандулов.

В этом году теплоходы в регионе начнут работать с 1 мая. Всего будет один пригородный и два межмуниципальных маршрута.