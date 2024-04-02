В этом году теплоходы будут курсировать по трем маршрутам.

В этом году теплоходы будут курсировать по трем маршрутам.

Навигационный период на Иртыше начнется с 1 мая. В этом году теплоходы будут курсировать по трем маршрутам: Центр – Зеленый Берег, Омск – Большеречье и Большая Тебендя (Паново) – Кайсы.

Первый маршрут начнет работу с 1 мая по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 1 сентября теплоходы будут ходить только по средам, субботам и воскресеньям, а с 5 октября – по субботам и воскресеньям. Навигация будет проходить на теплоходе «Москва-126».

Прокатиться по маршруту Омск – Большеречье можно будет с 4 мая по вторникам и субботам из Омска, с 5 мая – по средам и субботам из Большеречья. Перевозки будут осуществляться на теплоходе «Заря-353».

С 1 мая по 31 октября начнут работать катеры «Строительный № 356» и «Строительный № 360» на маршруте Большая Тебендя (Паново) – Кайсы.