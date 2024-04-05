Она будет работать всего несколько дней около двух торговых центров: «Омский» и «Континент».

Она будет работать всего несколько дней около двух торговых центров: «Омский» и «Континент».

В апреле в Омске снова откроется ярмарка «Весенний сад». Омичи смогут приобрести товары садоводов 19–21 апреля на площади перед ТЦ «Омский» и 27 апреля – 1 мая перед ТЦ «Континент». Режим работы ярмарок – с 10:00 до 18:00.

На ярмарках планируется продавать овощи, мед, саженцы, семена, горшечные и декоративные растения, кашпо, теплицы, почвы и их заменители, литературу по растениеводству, овощеводству, цветоводству, выращиванию домашнего скота, рабочую одежду, укрывной материал и садовую мебель.

Места для торговли садоводам обещают бесплатно. Подать заявку можно в окружных администрациях.