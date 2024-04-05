В марте больше всего людей скончалось в Центральном округе Омска.

В марте больше всего людей скончалось в Центральном округе Омска.

Омские ЗАГСы опубликовали статистику о количестве смертей и рождений в регионе за первые три месяца текущего года. Так, в первом квартиле смертность в области превысила рождаемость.

Так, за три месяца в регионе скончалось более 6,4 тысячи человек, а родилось за это время более 3,5 тыс. человек. В Омске за первый квартал родилось 2,2 тыс., а умерло – более 3,9 тыс. Среди районов области по количеству погибших лидирует Тарский район.

В марте больше всего людей скончалось в Центральном округе Омска (938). По количеству родившихся в прошлом месяце лидирует Кировский округ.