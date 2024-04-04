Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

По словам студентов, на их жалобы руководство образовательной организации не реагирует.
Студент аграрно-технологического колледжа в поселке Новоомском пожаловался в соцсетях на местную столовую. По его словам, обучающимся продают булочки с тараканами и просроченную газировку.
– Мало того, что цены завышают, так еще и в продукции встречаются волосы и тараканы. Даже стекла попадались в еде. На жалобы студентов никто не реагирует. Сроки годности на многие шоколадки, конфеты и газировки истекший, – отмечает студент.
По словам омича, деньги за просроченный товар возвращают, но ситуация к лучшему не меняется. Студентам продолжают продавать испорченные продукты.
·Образование

По словам студентов, на их жалобы руководство образовательной организации не реагирует.
Студент аграрно-технологического колледжа в поселке Новоомском пожаловался в соцсетях на местную столовую. По его словам, обучающимся продают булочки с тараканами и просроченную газировку.
– Мало того, что цены завышают, так еще и в продукции встречаются волосы и тараканы. Даже стекла попадались в еде. На жалобы студентов никто не реагирует. Сроки годности на многие шоколадки, конфеты и газировки истекший, – отмечает студент.
По словам омича, деньги за просроченный товар возвращают, но ситуация к лучшему не меняется. Студентам продолжают продавать испорченные продукты.