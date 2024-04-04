Курировать детей будут сотрудники комплексного центра Седельниковского района.

Курировать детей будут сотрудники комплексного центра Седельниковского района.

Юные жители Стаханова впервые получили возможность принять участие в ХXII фестивале творчества детей-инвалидов под названием «Искорки надежды». Фестиваль приурочен к Году семьи. Дети смогут проявить свои таланты в различных номинациях, таких как «Декоративно-прикладное творчество», «Художественное слово», «Инструментальное исполнительство» и «Танец».

Это событие организуют сотрудники Комплексного центра Седельниковского района и республиканского Центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение». Сотрудничество между специалистами КЦСОН и подразделением республиканского Центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» продолжает укрепляться.

– Совсем недавно мы подписали соглашение о совместном сотрудничестве с республиканским центром и уже запланировали первые мероприятия. Безусловно, у нас впереди много совместной интересной работы. Надеемся, что коллеги из подшефного города почувствуют нашу поддержку, – рассказала руководитель комплексного центра Седельниковского района Татьяна Корнеева.

В рамках сотрудничества 9 апреля состоится онлайн-совещание, на котором будет обсуждаться вопрос о внедрении эффективных практик, направленных на поддержку семей с детьми-инвалидами. Также будет обсуждаться повышение эффективности социальных услуг и развитие компетентности специалистов отделения социальной реабилитации инвалидов.

Дополнительно в мессенджере Telegram была создана группа под названием «Расстояние – не преграда», в которую активно добавляются специалисты из двух учреждений. Это позволит им легко обмениваться информацией и поддерживать связь друг с другом.