«Омскоблгаз» сорвал сроки работ, за что его директор получил представление от прокурора.
Жители Русско-Полянского района Омской области пожаловались в прокуратуру на то, что их дома не подключают к сети газораспределения. Проверка показала, что сельчане заключили договоры с АО «Омскоблгаз» и ООО «Газпром газификация». Работы должны были провести до конца 2023 года, однако не провели.
Прокурор района Александр Ступник внес представление директору АО «Омскоблгаз». После этого компания устранила нарушения и провела газ в дома, в одном из которых проживают дети-инвалиды.
– Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, – отметили в прокуратуре.
Напомним, с похожей проблемой столкнулись жители 5-го Островского переулка. Они ждут газа с 2021 года. Внутридомовое оборудование давно готово и проверено, осталось только проложить трубу до газопровода, который распологается прямо под дорогой. Однако сроки проведения работ на их улице перенесли сначала на 31 декабря 2023 года, потом на 2024 год.