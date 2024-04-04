Омск-Информ
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·Общество

«Омскоблгаз» сорвал сроки работ, за что его директор получил представление от прокурора.
Жители Русско-Полянского района Омской области пожаловались в прокуратуру на то, что их дома не подключают к сети газораспределения. Проверка показала, что сельчане заключили договоры с АО «Омскоблгаз» и ООО «Газпром газификация». Работы должны были провести до конца 2023 года, однако не провели.
Прокурор района Александр Ступник внес представление директору АО «Омскоблгаз». После этого компания устранила нарушения и провела газ в дома, в одном из которых проживают дети-инвалиды.
– Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, – отметили в прокуратуре.
Напомним, с похожей проблемой столкнулись жители 5-го Островского переулка. Они ждут газа с 2021 года. Внутридомовое оборудование давно готово и проверено, осталось только проложить трубу до газопровода, который распологается прямо под дорогой. Однако сроки проведения работ на их улице перенесли сначала на 31 декабря 2023 года, потом на 2024 год.
·Общество

«Омскоблгаз» сорвал сроки работ, за что его директор получил представление от прокурора.
Жители Русско-Полянского района Омской области пожаловались в прокуратуру на то, что их дома не подключают к сети газораспределения. Проверка показала, что сельчане заключили договоры с АО «Омскоблгаз» и ООО «Газпром газификация». Работы должны были провести до конца 2023 года, однако не провели.
Прокурор района Александр Ступник внес представление директору АО «Омскоблгаз». После этого компания устранила нарушения и провела газ в дома, в одном из которых проживают дети-инвалиды.
– Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, – отметили в прокуратуре.
Напомним, с похожей проблемой столкнулись жители 5-го Островского переулка. Они ждут газа с 2021 года. Внутридомовое оборудование давно готово и проверено, осталось только проложить трубу до газопровода, который распологается прямо под дорогой. Однако сроки проведения работ на их улице перенесли сначала на 31 декабря 2023 года, потом на 2024 год.