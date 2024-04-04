Уже через пару недель Управление дорожного хозяйства и благоустройства приступит к активному ремонту дорог.

Уже через пару недель Управление дорожного хозяйства и благоустройства приступит к активному ремонту дорог.

Пока водители пробивают колеса из-за выбоин на омских дорогах, муниципальный асфальтовый завод в Советском округе готовят к работе на полную мощность. Сегодня асфальт, которым будут заделывать дороги, показали омским журналистам.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, это произойдет недели через полторы-две. Пока на предприятии в тестовом режиме запустили две из трех асфальтосмесительных установок. Они производят асфальтобетонную смесь небольшими партиями для ремонта наиболее проблемных участков дорожной сети.

– Паводок идет на спад и основные обращения омичей касаются состояния дорог. Зима была сложная, и асфальтовое покрытие во многих частях города пришло в ненадлежащее состояние. Однако работать на полную мощность пока не позволяет погода. По мере того как дороги будут высыхать, мы будем наращивать темпы. Все материалы уже закуплены, – рассказал Шелест.

Еще зимой на установке № 3 ДС-158 провели капитальный ремонт смесителей с полной заменой валов, отремонтировали дымосос и элеватор, установили затвор разгрузки смесителей. На установках «Тюльпан» и № 1 ДС-158 заменили бункеры, ковши, ремонтируют горячий элеватор. Также продолжается монтаж большой емкости для хранения битума, которая избавит завод от необходимости закупать его несколько раз за сезон. Можно будет сразу же купить 2000 тонн (половина всего объема, который необходим на сезон) и не зависеть от повышения цен.

– С 29 марта мы приступили к выпуску асфальтобетонной смеси. Уже выпустили более 380 тонн. Асфальто-бетонную смесь используют для ремонта дорожного полотна на улице Кирова, Машиностроительной, Конева, 70 лет Октября, Заозерной, Королева. Это минимальные меры, чтобы обеспечить движение по этим магистралям. В этом году планируется провести аварийно-восстановительный ремонт на 300 тыс. кв. м дорог. Производительность трех установок может достигать 1000 тонн в сутки, – отметил и.о. директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов.

На заводе кроме асфальтосмесительных установок действует лаборатория. Здесь исследуют как готовый асфальт, так и материалы, которые используют для его производства.

– Основные направления работы лаборатории – контроль качества материалов, которые сюда поступают, и ежедневный контроль качества асфальтобетонной продукции, которую мы выпускаем. Материалы и асфальт исследуют на соответствие требованиям ГОСТ, – рассказала Татьяна Николова, ведущий инженер-лаборант завода.

Щебень уже несколько лет привозят с челябинского месторождения. Он соответствует требованиям завода. Идеальный щебень, по словам Татьяны Николовой, должен быть кубовидной формы, тогда под давлением он не сломается, и в дороге не образуются трещины, в которые затекает влага.

После исследования материалов специалисты разрабатывают составы асфальтобетонной смеси, в зависимости от назначения: для ямочного ремонта, для верхнего или нижнего слоев дороги, для тротуаров. Самый прочный щебеночно-мастичный асфальт кладут на верхний слой. Используют также плотный асфальт. Пористая смесь используется для ямочного ремонта.

Готовый асфальт проверяют на прочность. Для этого образцы подвергают прессованию на специальной установке.

Еще один важный критерий – водонасыщение. Самая опасная погода для дорог – когда температура колеблется то выше, то ниже ноля. При дневном потеплении снег тает, и вода проникает в трещины, а ночью вода замерзает, расширяется и разрывает дорожное покрытие. Водонасыщение проверяют, погружая образцы в емкость с водой.

А пока дорожники ждут хорошей погоды, чтобы вместе с продукцией асфальтового завода как следует зайти на омские магистрали и справиться с многочисленными ямами, на которые все чаще жалуются водители.