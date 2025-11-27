Шелест сообщил о монтаже новой установки на городском асфальтовом заводе

Новый комплекс с высокой производительностью планируется ввести в эксплуатацию в мае следующего года.

Пресс-служба мэрии Омска

Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале сообщил о начале монтажа новой асфальтосмесительной установки на муниципальном асфальтовом заводе. Специалисты устанавливают раму, уже в ближайшее время начнется сборка башни и других металлоконструкций.

– Производительность нового комплекса составит 240 тонн асфальтобетонной смеси в час. В рабочем положении установка займет площадь около 60 метров в длину и 27 метров в ширину при высоте более 25 метров. Оборудование оснащено комбинированной горелкой, работающей на газе и дизельном топливе, системой из шести бункеров-дозаторов по 20 кубометров каждый, а также современной системой пылеочистки с 432 фильтровальными рукавами. Бункер готовой смеси вмещает 50 тонн асфальта и разделен на три секции с электрическим обогревом, – раскрыл подробности Шелест.

Контракт на поставку оборудования заключен с Колокшанским агрегатным заводом. Стоимость оборудования – около 150 миллионов рублей.

Пресс-служба мэрии Омска

Планируется, что монтаж металлоконструкций и установка битумных емкостей завершатся в течение месяца, до конца декабря. Пусконаладочные работы пройдут в конце апреля, а ввод установки в эксплуатацию запланирован на май 2026 года.