В парках города заработали аттракционы. Они будут ждать омичей с утра до вечера.
С наступлением теплой погоды в омских парках начали работать аттракционы. О событии рассказали в социальных сетях в паблике «Городские парки».
– Аттракционы в наших парках работают! Приходите с семьей и друзьями в городские парки, – пишут представители территорий.
Так, в парке имени 30 лет ВЛКСМ уже работают: батут «Надувная горка», аттракционы «Веселые горки», «Вихрь», «Драконы», «Детская железная дорога», «Замок ужасов», «Калесито», «Орбита», «Слоники», «Светофор». В Советском парке – «Калесито», «Веселые горки», «Детская железная дорога», «Чайный сервиз» и «Вихрь».
Развлечение ждет омичей с 12:00 до 18:00 часов.