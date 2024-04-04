Омск-Информ
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·Происшествия

Происшествие увидели проходящие мимо омичи. Они сразу же позвонили в Росгвардию.

В Омске сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который пытался покончить с собой в Кировском округе.

О том, что омич хочет совершить суицид, стражам порядка рассказали неравнодушные очевидцы происшествия. По их словам, мужчина стоял на улице Торговой у края виадука, проходящего над железнодорожными путями. Прибыв на место, росгвардейцы увидели, как омич пытается перелезть за ограждение.

– Сотрудники Росгвардии смогли убедить мужчину отказаться от его намерений. Гражданин вернулся на безопасный участок моста и проследовал в служебный автомобиль, – рассказали в пресс-службе омской Росгвардии.

Вскоре самоубийцу забрали медики и отвезли в больницу.

·Происшествия

Происшествие увидели проходящие мимо омичи. Они сразу же позвонили в Росгвардию.

В Омске сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который пытался покончить с собой в Кировском округе.

О том, что омич хочет совершить суицид, стражам порядка рассказали неравнодушные очевидцы происшествия. По их словам, мужчина стоял на улице Торговой у края виадука, проходящего над железнодорожными путями. Прибыв на место, росгвардейцы увидели, как омич пытается перелезть за ограждение.

– Сотрудники Росгвардии смогли убедить мужчину отказаться от его намерений. Гражданин вернулся на безопасный участок моста и проследовал в служебный автомобиль, – рассказали в пресс-службе омской Росгвардии.

Вскоре самоубийцу забрали медики и отвезли в больницу.