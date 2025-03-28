Омск-Информ
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·Общество

В Новосибирской области временно закрыто движение по путепроводу в Каргатском районе.

В Каргате Новосибирской области временно закрыто движение по путепроводу через железную дорогу Омск - Новосибирск из-за угрозы ЧС. Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. 

- Зафиксировано образование дефекта в виде раскрытия трещин и скалывания насадки опоры Nº2, - написали в сообществе ТУАД Новосибирской области.

Сейчас движение по путепроводу перекрыто, чтобы была возможность провести комиссионное обследование и выработать план мероприятий по устранению дефектов.

·Общество

В Новосибирской области временно закрыто движение по путепроводу в Каргатском районе.

В Каргате Новосибирской области временно закрыто движение по путепроводу через железную дорогу Омск - Новосибирск из-за угрозы ЧС. Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. 

- Зафиксировано образование дефекта в виде раскрытия трещин и скалывания насадки опоры Nº2, - написали в сообществе ТУАД Новосибирской области.

Сейчас движение по путепроводу перекрыто, чтобы была возможность провести комиссионное обследование и выработать план мероприятий по устранению дефектов.