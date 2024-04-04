Женщина оставила на несколько минут свой телефон и банковскую карту. Этим воспользовался ее 29-летний сосед.

Женщина оставила на несколько минут свой телефон и банковскую карту. Этим воспользовался ее 29-летний сосед.

В Москаленском районе прокуратура разбирается с инцидентом, который произошел с 51-летней местной жительницей, инвалидом третьей группы. От ее имени оформили кредит.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в начале декабря 2022 года сельчанка была в гостях у соседей. На несколько минут она оставила без присмотра свою банковскую карту и мобильный телефон. Спустя несколько дней женщина обнаружила, что от ее имени в банке оформлен кредит на сумму 290 тыс. рублей, а деньги на банковском счете и вовсе отсутствуют. Позже выяснилось, что это были проделки ее 29-летнего соседа.

Суд признал мужчину виновного по статье «Кража». Ему назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев условно.

– Поскольку потерпевшая фактически никаких договоров с банком не заключала, прокуратура направила в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным, – добавили в надзорном ведомстве.

Иск сейчас рассматривается в суде.