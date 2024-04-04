Омск-Информ
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·Общество

Выплата была переведена более 2,5 тысячи семей.
В этом году более 2,5 тысячи семей в Омской области получили единовременное пособие при рождении ребенка. Всего родителям региона было выплачено более 69 млн рублей.
– Единовременное пособие при рождении ребенка – это разовая мера поддержки, которая предоставляется одному из родителей. В Омской области пособие выплачивается с учетом районных коэффициентов. Благодаря ежегодной индексации с 1 февраля 2024 года его размер составляет 28 294,95 рубля, – отметили в Социальном фонде Омской области.
Выплату омичи могут получить на каждого новорожденного. Заявление на получение средств необходимо подать не позднее чем через 6 месяцев после рождения малыша. Сделать это можно в МФЦ, Социальном фонде или онлайн на «Госуслугах».
·Общество

Выплата была переведена более 2,5 тысячи семей.
В этом году более 2,5 тысячи семей в Омской области получили единовременное пособие при рождении ребенка. Всего родителям региона было выплачено более 69 млн рублей.
– Единовременное пособие при рождении ребенка – это разовая мера поддержки, которая предоставляется одному из родителей. В Омской области пособие выплачивается с учетом районных коэффициентов. Благодаря ежегодной индексации с 1 февраля 2024 года его размер составляет 28 294,95 рубля, – отметили в Социальном фонде Омской области.
Выплату омичи могут получить на каждого новорожденного. Заявление на получение средств необходимо подать не позднее чем через 6 месяцев после рождения малыша. Сделать это можно в МФЦ, Социальном фонде или онлайн на «Госуслугах».