Различные выплаты получают 940 человек.

Различные выплаты получают 940 человек.

В Омской области 940 человек получают ежемесячную выплату за ликвидацию радиационных катастроф и аварий. Как рассказали в региональном отделении Социального фонда, ее размер составляет от 3 тыс. до 3800 рублей. Также ликвидаторы каждый месяц получают 27 тыс. рублей – на покупку продовольственных товаров и возмещение вреда здоровью.

Кроме того, омичи, подвергшиеся воздействию радиации, могут один раз в год получить компенсацию на оздоровление. В этом году такую выплату получили 198 человек. 380 ликвидаторам назначена льготная пенсия. Это значит, что пенсионный возраст уменьшится на 5 или 10 лет.