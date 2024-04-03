Несогласные с результатами экзамена школьники смогут попробовать свои силы снова 4 и 5 июля.

Несогласные с результатами экзамена школьники смогут попробовать свои силы снова 4 и 5 июля.

Пересдать один из необязательных предметов ЕГЭ в этом году выпускники смогут 4 и 5 июля. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.

Напомним, дать школьникам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов предложил Путин. Отметим, что в случае пересдачи первый результат автоматически аннулируют.

Ранее школьники могли пересдавать только обязательные предметы – русский язык и математику – и только если не набрали минимальный балл.