Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Рану зашили только частично. На спасение пса нужны деньги, которых в бюджете нет.
Сегодня в «Муниципальный приют для животных» в Омске попала собака, пострадавшая от рук живодера. С пса, которого отловили на 3-й Казахстанской, практически сняли скальп.
– Врачи сейчас очищают рану, зашивают что возможно. Этот пес не может ждать, ему очень, очень плохо! В таком состоянии он находится уже несколько дней, – отметили в приюте.
Сотрудники приюта также просят помощи горожан, потому что бюджетом не предусмотрены такие манипуляции. Средств на лечение пса может не хватить.
·Общество

Рану зашили только частично. На спасение пса нужны деньги, которых в бюджете нет.
Сегодня в «Муниципальный приют для животных» в Омске попала собака, пострадавшая от рук живодера. С пса, которого отловили на 3-й Казахстанской, практически сняли скальп.
– Врачи сейчас очищают рану, зашивают что возможно. Этот пес не может ждать, ему очень, очень плохо! В таком состоянии он находится уже несколько дней, – отметили в приюте.
Сотрудники приюта также просят помощи горожан, потому что бюджетом не предусмотрены такие манипуляции. Средств на лечение пса может не хватить.